Clasquin : bonne dynamique d'activité en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La marge commerciale brute de Clasquin a connu, au 4e trimestre 2019, une très forte croissance (+20,1%) dynamisée par l'effet lié à la variation de périmètre (+7,7%), l'incidence de l'effet de change (+1,4%) et le solide développement à périmètre constant des activités Aériennes (+14,5%), Maritimes (+11,2%), Roll on/ Roll off (+16,7%) et Autres (+5,4%)...

La solide croissance de la marge commerciale brute observée tout au long de l'année (+10,7% à périmètre et changes constants ; +11,4% à périmètre et changes courants) a été portée à la fois par des marges unitaires robustes et par un très fort développement de l'activité US (+52,1%) et des flux avec le Maghreb (+19,3%). Elle ressort à 76,7 millions d'euros (68,9 ME en 2018).

Sur l'année, Clasquin observe une baisse des tonnages (-9,5%) en raison de la faiblesse des flux sur l'axe Asie/Europe pour l'activité aérienne, mais sa croissance est soutenue par le nombre d'opérations (+5,1%) grâce notamment à l'acquisition de Cargolution (+3% hors acquisition). L'activité maritime est en forte croissance tout au long de l'année en nombre de conteneurs transportés (+9,1%) dans un contexte de stabilité à périmètre constant du nombre d'opérations maritimes (+0,2%). Le nombre d'opérations Roll on/ Roll off est en forte croissance (+14,2%). Elle est liée au développement des flux avec le Maghreb.

Perspectives 2020

En ce début d'année, Clasquin s'inscrit un contexte de marché où la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus devrait affecter la croissance des échanges mondiaux sur les premiers mois de l'année, avec probablement un rattrapage ultérieur.