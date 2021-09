Clasquin : bondit après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Clasquin grimpe de 3,8% à 60 euros ce jeudi, alors que la reprise des échanges internationaux observée dès le T4 2020 s'est accélérée tout au long du S1 2021 dans un contexte de fort déséquilibre entre l'offre et la demande de transport, entrainant une flambée des taux de fret maritime et un maintien à un niveau élevé des taux de fret aérien. Dans cet environnement, la société a connu au T2 2021 un développement spectaculaire avec une croissance globale du nombre de ses opérations de +41,1%. La hausse est de 24,7% sur le S1. La marge commerciale brute au T2 2021 a progressé de 50,1% et de +47,5% à périmètre et changes constants...

"Après cette publication de très grande qualité, nous ne pouvons que confirmer notre recommandation Acheter" commente Portzamparc qui revoit en hausse de 24% ses BPA 2021 et relève son TP de 63 à 67 euros. De son côté, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 55 à 65 euros avec un avis à 'surperformer'.