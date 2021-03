Clasquin : belle performance en 2020 dans un contexte difficile

(Boursier.com) — Sur l'année 2020, les échanges mondiaux en volume sont en baisse de -9% à -10%, le fret maritime est en repli de -4% à -5%, et le fret aérien en contraction de -14%. Dans un contexte fortement récessif, le Groupe Clasquin a réussi à maintenir sa marge commerciale brute à un niveau équivalent à celui de 2019.

L'excédent brut d'exploitation (hors impact IFRS16) a progressé de +24,8% à 13,8 millions d'euros grâce à l'abaissement des charges opérationnelles de 3,3 ME à périmètre courant et de 6 ME à périmètre constant (hors Cargolution 9 mois). Ces baisses de charges ont été obtenues par la mise en oeuvre de : mesures de réduction du temps de travail ; baisse de salaires des dirigeants et des managers ; report de toutes les charges non essentielles (voyages...) ; l'obtention de subventions pour le maintien de l'exploitation en France et à étranger.

Le résultat opérationnel courant de Clasquin (hors impact IFRS16) a progressé de 11,8% à 9,5 ME et le taux de conversion (ROC/MCB) a atteint 12,5%.

Le résultat net part du Groupe (hors impact IFRS16) a bondi de 31,2% à 5,1 ME grâce : à une diminution du taux facial d'imposition et au rachat par le Groupe de 15% des actions de la Financière LCI portant ainsi sa participation de 80 à 95%.

Dividende

Le Conseil d'Administration de Clasquin a décidé de proposer à l'Assemblée générale mixte du 9 juin un dividende de 1,30 euro par action.

Perspectives 2021

Clasquin prévoit un niveau d'activité supérieur au marché. Ce marché est attendu sur les niveaux suivants :

- échanges internationaux (en volume) : +8%

- fret maritime (en volume) : +5%

- fret aérien (en volume) : +7%.