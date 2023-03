Clasquin : analyste en soutien

(Boursier.com) — Clasquin campe sous les 60 euros ce mercredi, alors que le groupe a confirmé l'acquisition de 63,52% du capital et des droits de vote du groupe marocain Timar, détenus par les membres du groupe familial Puech. Aux termes du protocole du 28 mars 2023, le groupe familial a cédé les actions au prix de 450 dirhams par action et a notamment consenti une garantie d'actif et de passif au profit de l'acquéreur.

Timar est spécialisé dans la conception de solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises. Ses titres sont cotés à la Bourse de Casablanca.

L'opération a été autorisée par le Conseil de la concurrence marocain en vertu d'une décision en date du 13 mars 2023. Une offre publique d'achat obligatoire sur le solde des titres composant le capital de Timar sera déposée auprès de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) dans les délais requis. Le prix d'acquisition de l'offre publique sera déterminé ultérieurement.

1.600 collaborateurs

Le comptes 2022 de Timar font ressortir un chiffre d'affaires consolidé de 664 M de dirhams marocains (environ 59,84 ME) et un résultat net consolidé de 12,5 M de dirhams marocains (environ 1,12 ME). Grâce à l'arrivée du Groupe Timar, Clasquin regroupe désormais plus de 1.600 collaborateurs répartis au sein de 85 bureaux à travers le monde dont 19 en Afrique.

"Clasquin réalise donc ici une belle acquisition, sur des niveaux de valorisation intéressants (0,2x EV/CA 2022 et 6,2x EV/EBIT 2022), qui devrait venir soutenir la croissance du groupe et favoriser la diversification des activités (route Europe Maghreb 23% de l'activité vs 12% précédemment, renforcement du Road Brokerage et des activités logistiques et de douane)" commente Portzamparc, pour qui cette opération devrait avoir un impact visible sur la MCB du groupe dès 2023 (PZP +13%). "Après intégration de cette acquisition à nos modèles nous rehaussons notre objectif de 75 à 82 euros" conclut l'analyste.