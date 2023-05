Clasquin : 5 sur 5 ?

(Boursier.com) — Clasquin campe sur les 70 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé une marge commerciale brute en recul de 14,1% au T1 2023, en raison d'un retour à des conditions de marché pré-covid, à 30,1 ME. La croissance rapportée au T1 2019 (pré-covid) est de 74,4% (CAGR de 14,9%).

Le marché a poursuivi la tendance baissière constatée au T4 :

-Baisse des volumes transportés en aérien (-11% versus T1 2022) et en maritime.

-Baisse des tarifs de fret aérien et maritime (-80% versus T1 2022 sur le trade maritime entre l'Asie et l'Europe).

Dans cet environnement, le groupe a réussi à maintenir un nombre d'opérations en croissance de +4,6% grâce :

A l'intégration des sociétés Exaciel (Paris) et CVL (Dakar) en juillet 2022; A la conquête de nouveaux clients; Au développement de l'activité Road Brokerage; A la croissance de l'activité foires et expositions.

Portzamparc souligne "la belle performance du groupe par rapport au marché, grâce à la bonne dynamique commerciale". L'analyste reste à l'achat sur le dossier en ajustant le curseur de 82 à 85 euros.