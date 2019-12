Clariant cède Masterbatches à l'Américain Polyone

Clariant cède Masterbatches à l'Américain Polyone









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Clariant fait part de la cession de Masterbatches (spécialisée dans les colorants et additifs pour plastiques) à l'Américain Polyone pour un montant de 1,56 milliard de dollars. La transaction devrait être bouclée au troisième trimestre 2020. Masterbatches a réalisé des ventes d'environ 1,18 MdF en 2018. Les actionnaires profiteront de cette opération puisqu'ils recevront un dividende de 3 francs suisses par action.

"Cette annonce marque une étape importante sur la voie qui nous permettra de nous concentrer sur les activités dont la croissance est supérieure à celle du marché, dont la rentabilité est plus élevée et qui génèrent des flux de trésorerie plus importants ", affirme le Président de Clariant, Hariolf Kottmann. "Nous sommes confiants sur le fait que nous procéderons à la cession restante de notre activité Pigments en 2020 afin de construire le nouveau Clariant, plus ciblé et plus fort d'ici 2021".