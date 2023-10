Clariane : s'enfonce un peu plus

(Boursier.com) — La situation ne s'arrange pas pour Clariane. Après avoir décroché de 20% hier, le titre du premier exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes chute encore de 12,9% à 3,65 euros, sur un nouveau plancher. Les opérateurs continuent à délaisser l'action au lendemain d'une publication trimestrielle marquée par une activité en hausse mais également par une révision de la trajectoire d'endettement de l'entreprise. La société prévoit en effet désormais un levier financier d'environ 3,8x en décembre, contre une prévision précédente d'environ 3,5x. Dans ces conditions, les opérateurs redoutent maintenant une augmentation de capital...

Oddo BHF ('neutre') expliquait mercredi que cette révision induit forcément une déception sur le cash/les partenariats, et traduit non seulement la difficulté à se désendetter, car sur le plan opérationnel, le niveau des marges est sous pression (inflation, remontée lente des TO), mais aussi, celle à trouver des partenaires pour l'immobilier (Clariane cherche des partenaires depuis 1 an et un seul deal a été signé...) compte tenu des taux et des valorisations immobilières. La SocGen a, de son côté, dégradé le dossier à 'conserver' tout en coupant son objectif de 13 à 5,7 euros.