(Boursier.com) — Après trois séances dans le vert, Clariane retombe de 3,6% à 2,3 euros. Comme attendu, le groupe a annoncé vendredi la signature d'un partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant de 140 millions d'euros. La conclusion de cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 14 novembre dernier.

Les caractéristiques de ce deal (actionnaire en soutien, taux élevé) montrent combien la situation est compliquée, note Oddo BHF ('neutre'). Il semble difficile de revenir aisément sur le titre, tant que les contraintes de financement ne sont pas clairement passées et que l'attention du marché ne peut pas pleinement se focaliser sur la croissance. Les hypothèses futures sont actuellement peu lisibles et peu évidentes à modéliser avec un bon niveau de confort. Si la présence active et le soutien de Crédit Agricole Assurances devraient permettre de préserver Clariane et d'éviter un bris de covenant, Clariane devra néanmoins passer par une augmentation de capital, des cessions d'actifs et redimensionner son périmètre, souligne le courtier. L'objectif est coupé de 8,35 à 2,5 euros (CMPC monté à 12,5% vs 8,5% - arrêt du M&A jusqu'en 2028, profil de marge à long terme dégradé de 30 pb).