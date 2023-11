Clariane renforce sa structure financière pour surmonter un contexte d'accès au financement fortement dégradé

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Clariane S.E., réuni le 13 novembre 2023, a arrêté un plan comportant quatre volets pour un montant de 1,5 milliard d'euros visant à restaurer son accès au financement rapidement et à renforcer sa structure financière, dans l'objectif d'atteindre un ratio de levier sensiblement inférieur à 3x d'ici fin 2025, tout en opérant un recentrage stratégique dans un secteur aux fondamentaux solides et durables.

Clariane annonce un plan d'action à court et moyen terme comportant quatre volets afin de faire face aux contraintes accrues qu'elle rencontre dans le cadre du refinancement de ses prochaines échéances de dettes :

A court terme (exécution 2023) :

- Entrée en négociation exclusive avec Crédit Agricole Assurances pour la conclusion d'un partenariat immobilier d'un montant de 140 millions d'euros portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France, représentant 1 470 lits, et poursuite des négociations sur un deuxième partenariat immobilier, pour un montant de 90 millions d'euros portant sur des actifs au Royaume-Uni dont Crédit Agricole Assurances s'est engagé à sécuriser l'exécution le cas échéant. La réalisation de ces deux partenariats est prévue d'ici fin 2023.

- Sécurisation de lignes de dette immobilière à hauteur de 200 millions d'euros.

A moyen terme (exécution 2024) :

- Programme de cessions d'actifs, activé dès 2024, permettant notamment un recentrage géographique des activités du Groupe, pour un montant d'environ 1 milliard d'euros de produits de cessions bruts, en plus des partenariats immobiliers évoqués ci-dessus,

En parallèle de ces actions et afin d'accélérer le désendettement de la société à partir de 2024 :

- Projet d'augmentation du capital de la société Clariane SE avec maintien du droit préférentiel de souscription afin de lever un montant brut de 300 millions d'euros visant à renforcer ses fonds propres avec la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 millions d'euros, sous réserve de levée des conditions suspensives, ainsi que des conditions usuelles à ce type d'opération, et le concours d'établissements bancaires ayant exprimé leur intérêt pour garantir, sous réserves de conditions suspensives, le solde de l'Augmentation de Capital.

Ce plan d'action a été approuvé par les membres du Conseil d'administration de Clariane et fera l'objet d'un suivi régulier par le Conseil d'administration et ses comités spécialisés.

Sophie Boissard, Directrice Générale et administratrice du Groupe Clariane, a déclaré : "En dépit d'une performance opérationnelle solide, notre accès au financement s'est nettement détérioré depuis fin octobre dans un contexte de marché dégradé. Ce plan d'action nous donne la visibilité et la solidité financière nécessaires pour nous permettre de poursuivre sereinement notre mission. Cette opération a été réalisée avec le soutien de notre premier actionnaire, Crédit Agricole Assurances, que je remercie pour son engagement de long terme aux côtés du Groupe et de ses parties prenantes."

Philippe Dumont, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances, premier actionnaire du Groupe Clariane, a déclaré : "Crédit Agricole Assurances, actionnaire de long terme de Clariane, affirme sa confiance dans le projet stratégique réadapté aux conditions de financement actuelles de Clariane et soutient activement le plan d'action du Groupe, lui permettant de recouvrer des marges de manoeuvre visant à conforter sa trajectoire de création de valeur et retrouver la

confiance des investisseurs et de l'ensemble des partenaires financiers."