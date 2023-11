Clariane : rechute !

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Clariane retombe de 9% à 2,88 euros après son petit sursaut de mercredi. L'exploitant de maisons de retraite est victime d'une double dégradation d'analyste au surlendemain de l'annonce d'un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros : Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à 'réduire' tout en coupant sa cible de 9 à 2 euros tandis qu'AlphaValue a dégradé le titre à 'vendre' et ramené sa cible de 5,86 à 2,28 euros. Ce dernier anticipe une augmentation de capital de 300 ME, au cours du premier semestre 2024, avec un prix de souscription de 2,45 euros, soit avec une décote de 30% sur le cours d'hier soir. Le broker n'anticipe plus de versement de dividende sur la période 2023-2025. "Nous croyons toujours au modèle économique de Clariane, même si nous constatons des dépenses financières plus lourdes sous l'effet conjugué de la hausse des taux d'intérêt de financement et de la réduction des emprunts", souligne le courtier.