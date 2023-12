Clariane : près de 80% de perdu depuis le début de l'année !

(Boursier.com) — Une nouvelle fois emporté par la déprime sectorielle et la chute d'Orpea, Clariane perd encore près de 5% à 2,08 euros en séance à Paris ce lundi, toujours plus bas.

"L'Ex-Korian" abandonne désormais près de 80% depuis le 1er janvier ! Si la situation n'est pas aussi précaire qu'Orpea, le dossier est néanmoins très fragile. Compte tenu d'un endettement devenu excessif, le groupe a annoncé à la mi-novembre un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros, comprenant une augmentation de capital, pour rétablir son accès au financement et renforcer sa structure financière.

Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite compte réaliser l'an prochain une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant brut de 300 ME (avec la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 ME), céder pour environ 1 milliard d'euros de produits bruts en 2024 et conclure un partenariat immobilier (portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France) d'un montant de 140 ME avec CA Assurances. Du côté des derniers avis d'analystes, AlphaValue a dégradé la valeur à 'vendre'.