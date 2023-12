Clariane : Poursuite de l'exécution du plan de refinancement annoncé le 14 novembre

(Boursier.com) — Clariane annonce la finalisation du second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 90 millions d'euros. Parallèlement à cette opération, Clariane a mis en place un prêt relais immobilier de 200 millions d'euros.

La conclusion de ces deux opérations s'inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 14 novembre dernier.

*Finalisation du second partenariat immobilier portant sur 11 actifs au Royaume-Uni d'une valeur brute de l'ordre de 227 millions d'euros, hors droits.

Crédit Agricole Assurances a souscrit à hauteur de 90 millions d'euros à des obligations (ORA) émises par la filiale immobilière du Groupe regroupant ces actifs et remboursables en actions de la filiale, pour une durée de 5 ans assortie d'un coupon fixe de 8%.

*Parallèlement, Clariane a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CADIF), LCL et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), un prêt relais immobilier à terme de 200 millions d'euros.

Les principales caractéristiques de ce prêt sont :

-Une échéance au 31 janvier 2025 ;

-Un taux d'intérêt Euribor, assorti d'une marge de 4%, puis de 5% à partir du 7ème mois, et enfin de 6,5% à partir du 10ème mois.

Ce prêt relais peut faire l'objet d'une exigibilité anticipée si le projet d'augmentation de capital de 300 millions d'euros (montant de souscription en numéraire) prévu dans le cadre du plan de refinancement venait à être abandonné, sauf si la société mettait en oeuvre un projet alternatif permettant de lever un financement en fonds propres ou quasi fonds propres ou de même nature d'un montant minimum équivalent.

Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Clariane, a déclaré : "Avec la conclusion de ce second partenariat immobilier et la mise en place de ce prêt relais, nous avons désormais déployé l'ensemble des mesures de court terme du plan de refinancement présenté le 14 novembre dernier. Nous nous focalisons désormais sur l'exécution de la seconde partie de ce plan afin de renforcer la structure financière du Groupe, dans l'objectif d'atteindre un ratio de levier sensiblement inférieur à 3x d'ici fin 2025".