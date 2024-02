Clariane poursuit l'exécution de son plan de refinancement

(Boursier.com) — Clariane annonce que, dans le contexte de son plan global de refinancement annoncé le 14 novembre 2023 (Plan de Refinancement), l'Autorité des marchés financiers (AMF) a octroyé, ce 8 février, à Predica, filiale du Groupe Crédit Agricole Assurances et premier actionnaire de référence de Clariane, une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, et ce dans l'hypothèse où la souscription par Predica à l'augmentation de capital la conduirait à franchir le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire.

L'octroi de cette dérogation constitue une étape importante pour la réalisation du projet d'augmentation de capital prévue dans le Plan de Refinancement.

A ce titre, il est rappelé que le Conseil d'administration de la société a validé un projet d'augmentation de capital d'un montant de souscription en numéraire brut d'environ 300 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Crédit Agricole Assurances qui détient, via Predica, 24,7% du capital et des droits de vote s'est engagé à souscrire,

- à titre irréductible à hauteur de sa quote-part dans le capital par exercice de l'intégralité des droits préférentiels de souscription qu'il recevra et

- à titre réductible pour un montant de souscription en numéraire total égal à la différence entre 200 ME et le montant de sa souscription à titre irréductible.

Clariane a également reçu des marques d'intérêt d'établissements bancaires pour garantir le solde de l'augmentation de capital, soit dans la limite de 100 ME.

L'augmentation de capital prévoira le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui pourront dès lors souscrire à cette levée de fonds afin de maintenir leur participation en bénéficiant de la décote. Dans le cas contraire, les actionnaires qui ne souhaiteront pas exercer leur droit préférentiel de souscription feront l'objet d'une dilution significative qui pourra être en tout ou partie compensée par la vente de leur droit préférentiel de souscription.

Il est précisé que dans l'hypothèse où la souscription par Crédit Agricole Assurances à l'Augmentation de Capital la conduirait à une prise de contrôle de Clariane, Crédit Agricole Assurances s'est notamment engagé à maintenir la cotation de la société, et à ne pas accroître son niveau de participation, pour une durée minimum de 12 mois, afin de permettre aux actionnaires de la société ayant ou non participé a l'augmentation de capital de bénéficier de la dynamique favorable du cours de bourse que la société espère retrouver à la suite du renforcement de ses fonds propres et tout au long de la mise en oeuvre du programme de cessions d'actifs pour un montant d'environ 1 milliard d'euros de produits de cessions bruts ;

Clariane envisage de tenir l'Assemblée générale appelée à statuer sur l'augmentation de capital d'ici fin mars 2024.