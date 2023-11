Clariane : plus de 20% de perdu sur la semaine

(Boursier.com) — Clariane remonte de 3% à 2,88 euros ce vendredi après sa chute hebdomadaire de plus de 20%, alors que l'exploitant de maisons de retraite a été victime d'une double dégradation d'analyste dans la foulée de l'annonce d'un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros : Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à 'réduire' tout en coupant sa cible de 9 à seulement 2 euros, tandis qu'AlphaValue a dégradé le titre à 'vendre' et ramené sa cible de 5,86 à 2,28 euros... Ce dernier anticipe une augmentation de capital de 300 ME, au cours du premier semestre 2024, avec un prix de souscription de 2,45 euros. Le broker n'anticipe plus de versement de dividende sur la période 2023-2025. A noter ce vendredi que BNP Paribas Exane a lui aussi dégradé le titre à 'neutre' en visant un cours de 2,80 euros.