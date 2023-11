Clariane : plonge après l'annonce d'une vaste restructuration financière

(Boursier.com) — Dans de très gros volumes, Clariane plonge de 9,4% à 3,17 euros, délaissé après avoir annoncé un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros, comprenant une augmentation de capital, pour rétablir son accès au financement et renforcer sa structure financière. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite compte réaliser l'an prochain une AK, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant brut de 300 ME (avec la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 ME), céder pour environ 1 milliard d'euros de produits bruts en 2024 et conclure un partenariat immobilier (portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France) d'un montant de 140 ME avec CA Assurances.

Sophie Boissard, Directrice Générale et administratrice du Groupe Clariane, a déclaré : "en dépit d'une performance opérationnelle solide, notre accès au financement s'est nettement détérioré depuis fin octobre dans un contexte de marché dégradé. Ce plan d'action nous donne la visibilité et la solidité financière nécessaires pour nous permettre de poursuivre sereinement notre mission".

Ce plan d'action a été approuvé par les membres du Conseil d'administration de Clariane. Il vise à sécuriser et accélérer la trajectoire de désendettement de Clariane et à permettre au Groupe de disposer d'une structure financière adaptée à un environnement économique rendu plus difficile par le niveau d'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le durcissement des marchés du crédit et immobiliers, et enfin à lui rendre des marges de manoeuvre dans l'exécution de sa stratégie.

La mise en application successive des différentes mesures de ce plan conditionne la capacité du Groupe à honorer ses échéances de financement en 2024 et au-delà ; à défaut, la Société pourrait faire face à un risque de bris de covenant dès fin 2023 et un risque de liquidité à horizon fin avril 2024, et être conduite à se placer sous un régime de protection adapté pour renégocier son endettement avec ses créanciers.