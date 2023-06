Clariane : nouveau partenariat avec la Banque des Territoires pour accompagner le développement de son réseau de santé en France

(Boursier.com) — Clariane a signé un nouveau partenariat avec la Banque des Territoires pour accompagner le développement de son réseau de santé en France.

En France, Clariane exploite 110 établissements de santé sous la marque Inicea et 272 maisons de retraite médicalisées sous la marque Korian. Le Groupe, en partenariat avec les acteurs locaux de santé, poursuit le développement de son réseau pour répondre aux besoins des populations en matière de santé publique, dans un contexte d'augmentation de la prévalence des maladies chroniques.

Ce nouveau partenariat prendra la forme d'une participation de la Banque des Territoires à hauteur de 49% dans le capital d'un véhicule d'investissement, dont Clariane détiendra les 51% restants. Les deux parties prendront un engagement de conservation de 8 ans. 5 projets ont été identifiés pour la première tranche, représentant un investissement cible d'environ 150 millions d'euros sur une période de 4 ans.

Forte de son engagement en faveur du Grand âge, la Banque de Territoires apporte son expertise immobilière et son excellente connaissance des territoires français, ce qui permet à Clariane de continuer de répondre à l'augmentation des besoins en France, tout en poursuivant ses objectifs de désendettement. La Banque des Territoires est déjà partenaire du programme de développement immobilier Ages & Vie de Clariane depuis 2019.

Olivier Sichel, Directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des Territoires, a déclaré : "Le développement des infrastructures de santé dans toutes les régions françaises est pour nous une priorité majeure et nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Clariane, en tant que leader des soins aux personnes fragiles, pour le développement de nouvelles solutions de prise en charge en France."

Frederic Durousseau, Directeur immobilier et développement de Clariane, a ajouté : "Nous sommes honorés de cette nouvelle marque de confiance de la Banque des Territoires, dont le soutien nous aide à apporter des solutions immobilières aux équipes d'Inicea et de Korian et à développer les meilleures solutions de soin à travers les territoires français."

Prochains événements le 27 juillet 2023 avec le Chiffre d'affaires et les résultats du 1er semestre 2023.