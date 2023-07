Clariane : nominations

(Boursier.com) — Sarah Mingham est nommée au poste de Directrice financière adjointe du Groupe Clariane, avec comme périmètre la consolidation financière, le contrôle de gestion, la trésorerie et les financements du Groupe. Stéphane Bisseuil prend en charge la direction des relations investisseurs.

Sarah Mingham a commencé sa carrière comme consultante chez Ernst & Young. Elle a ensuite occupé différents postes stratégiques à la direction financière de groupes internationaux tels Alstom, GE et Engie. Elle a rejoint le Groupe Clariane en 2019 pour y occuper le poste de Directrice financements et relations investisseurs.

Stéphane Bisseuil a commencé sa carrière dans une filiale du groupe Arcelor puis au sein de la banque Rothschild & Cie. En 2000, il rejoint Netgen avant de prendre la direction des relations investisseurs et de la communication financière successivement chez Spérian, Gemalto et dans le Groupe Vicat, depuis 2007.

Philippe Garin, Directeur financier du Groupe Clariane, a déclaré : "Sarah Mingham a prouvé depuis son arrivée à la Direction financière du Groupe son expertise financière face à une situation rendue critique par la crise du secteur et la crise financière internationale. Son expérience en financement et son approche renforcée de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) nous ont permis de trouver des solutions financières innovantes, complètement alignées avec la stratégie de l'entreprise. Avec l'arrivée de Stéphane Bisseuil, qui partage une très grande expérience des relations investisseurs, la Direction financière est parfaitement structurée pour répondre aux objectifs ambitieux que le Groupe s'est fixés".