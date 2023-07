Clariane : message reçu !

(Boursier.com) — Clariane grimpe de 6% à 6,82 euros, alors que le groupe a annoncé une forte progression du chiffre d'affaires de 12,2% (+9,3% en base organique) sous l'effet des ajustements tarifaires et de la progression du volume d'activité (taux d'occupation des maisons de retraite en progression de 2 points sur le premier semestre, et à 89,2% fin juillet). Le groupe souligne la résilience de la performance opérationnelle dans un environnement de forte inflation avec une stabilité de l'EBITDAR à 538,3 millions d'euros (+2,9%) et de l'EBITDA à 285,3 millions d'euros (+0,1%).

Le Levier financier ressort à 4,1x, et LTV1 à 58%, du fait d'un niveau d'investissement (375 millions d'euros) encore significativement supérieur à la génération de cash flow au premier semestre ; la trajectoire de désendettement résultant du ralentissement au second semestre des investissements (50 millions d'euros) hors maintenance, d'une génération de free cash flow opérationnel plus robuste, et de la réalisation attendue de nouvelles opérations de partenariats immobiliers, devrait permettre, en fonction du calendrier de celles-ci, de ramener le levier autour de 3,5x fin 2023.

La direction a confirmé ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour 2023... "Le niveau d'endettement ressort élevé fin juin", souligne Portzamparc. "Le ralentissement des capex à partir du S2 (50 ME vs. 375 ME au S1), une génération de cash plus robuste et la réalisation de nouvelles opérations de partenariats immobiliers devraient cependant ramener le levier financier autour de 3,5x fin 2023 et amorcer une véritable trajectoire de désendettement ensuite... Après révision en baisse de notre scénario et mise à jour des paramètres de marché, nous ajustons notre TP de 12 à 10,5 euros" conclut l'analyste.