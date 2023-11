Clariane : le CESE prend acte du plan de renforcement de la structure financière

(Boursier.com) — Lors de sa séance plénière du 23 novembre, le Comité d'Entreprise de la Société Européenne (CESE) de Clariane SE a pris acte du "plan d'action de renforcement de la structure financière de la société", conduisant à l'augmentation des fonds propres et à la réduction de son endettement. Dans ce contexte, la Direction Générale du Groupe Clariane réaffirme son "engagement auprès du CESE de préserver l'emploi et la qualité des soins".

Le CESE souhaite coopérer avec le Groupe pour soutenir ses employés dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes face à la crise que subit le secteur.

Dans le cas des projets de cessions d'activités déjà annoncés, le CESE et les organes représentatifs nationaux seront consultés, conformément à l'accord en vigueur relatif à la mise en place du CESE et en cohérence avec les principes de la Charte européenne du dialogue social récemment signée avec Clariane. Cela permettra au CESE de vérifier les conditions des cessions et d'exprimer ses opinions afin qu'elles soient prises en compte.

En tout état de cause, le CESE et la Direction Générale de Clariane "réaffirment conjointement qu'ils n'accepteront aucun compromis sur la qualité des soins et des services fournis aux résidents et patients ainsi que sur les conditions de travail des employés de Clariane".