Clariane : en ligne avec les objectifs 2023

(Boursier.com) — Clariane annonce une forte progression du chiffre d'affaires de 12,2% (+9,3% en base organique) sous l'effet des ajustements tarifaires et de la progression du volume d'activité (taux d'occupation des maisons de retraite en progression de 2 points sur le premier semestre, et à 89,2% fin juillet). Le groupe souligne la résilience de la performance opérationnelle dans un environnement de forte inflation avec une stabilité de l'EBITDAR à 538,3 millions d'euros (+2,9%) et de l'EBITDA à 285,3 millions d'euros (+0,1%).

Le Levier financier ressort à 4,1x, et LTV1 à 58%, du fait d'un niveau d'investissement (375 millions d'euros) encore significativement supérieur à la génération de cash flow au premier semestre ; la trajectoire de désendettement résultant du ralentissement au second semestre des investissements (c.50 millions d'euros) hors maintenance, d'une génération de free cash flow opérationnel plus robuste, et de la réalisation attendue de nouvelles opérations de partenariats immobiliers, devrait permettre, en fonction du calendrier de celles-ci, de ramener le levier autour de 3,5x fin 2023.

Confirmation des objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour 2023.

Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Clariane, a déclaré : "L'adoption de la qualité de société à mission, très largement soutenue par l'Assemblée générale des actionnaires, place durablement la performance sociale au coeur de notre stratégie et marque ainsi une étape majeure pour l'ensemble des parties prenantes du Groupe. Dans un environnement marqué par une forte inflation et un cadre tarifaire contraint, notre performance opérationnelle solide témoigne à nouveau de la résilience de notre modèle, grâce à la complémentarité de nos trois segments d'activité et de nos différentes géographies. Malgré un contexte de resserrement des conditions de crédit, forts de la confiance de nos partenaires financiers, nous avons pu finaliser des opérations de financement importantes qui nous assurent une bonne visibilité pour les prochains semestres."