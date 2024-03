Clariane : des résultats salués

(Boursier.com) — Malgré l'absence de dividende cette année, Clariane se distingue au lendemain de son point annuel avec un titre qui bondit de 16% à 2,06 euros. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a fait état d'une perte nette de 63 millions d'euros en 2023, contre un bénéfice de 52 ME un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires en croissance organique de 8,4% à 5,05 MdsE. L'EBITDA, hors IFRS16, est ressorti à 614 ME, en légère progression. Le ratio de levier étant supérieur à 3,5x au 31 décembre 2023, Clariane ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2023.

En 2024, Clariane s'attend à une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à +5%, supportée par la progression régulière des volumes d'activité et la poursuite du réajustement des tarifs. Compte tenu de l'absence de contribution attendue des activités de développement immobilier en 2024, le niveau d'EBITDA hors IFRS 16 en base pro forma des cessions attendues, devrait rester stable en montant.

Du mouvement

Le groupe a par ailleurs profité de cette publication pour dévoiler la cession de l'ensemble de ses activités et de ses actifs au Royaume-Uni, à Elevation Healthcare Properties, fonds anglais d'investissement spécialisé dans le secteur de l'immobilier d'établissements de retraite et de santé, géré par Elevation Advisors LLP. Cette opération est conclue pour une valeur brute de cession de 207 millions de livres, soit environ 243 ME.

Portzamparc parle de résultats en ligne avec les attentes avec un niveau d'endettement élevé en fin d'année, comme attendu. La vente des activités britanniques envoie un signal rassurant, sachant qu'à ce stade le groupe a réalisé plus du quart du programme envisagé fin 2023...