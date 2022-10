Claranova : Xavier Rojo est nommé Directeur Général Délégué

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Claranova fait savoir que Xavier Rojo a rejoint le groupe en mai 2022, au poste de Directeur Général Délégué afin de structurer, accompagner le développement et la croissance de Claranova aux côtés de Pierre Cesarini. Il cumule une expérience de plus de 20 ans dans le secteur bancaire et financier où il a occupé différents postes de direction stratégique et financière.