Claranova : Viviane Chaine-Ribeiro rejoint le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Claranova SE a coopté Mme Viviane Chaine-Ribeiro en qualité d'administratrice du Groupe. Cette nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.



Figure emblématique de l'entrepreneuriat et du numérique, Mme Viviane Chaine-Ribeiro est Présidente du Conseil de Surveillance du groupe Talentia Software, leader des solutions logiciels Finance & RH qu'elle a dirigé de 2007 à fin 2018. Elle y mène avec succès plusieurs acquisitions qui ont permis au Groupe de multiplier par quatre son chiffre d'affaires et de retrouver le chemin de la profitabilité. Elue "Femme Entrepreneure de l'année" par l'Usine Nouvelle en 2012, Mme Chaine-Ribeiro est par ailleurs Coprésidente de la Commission Europe et International du MEDEF et Présidente de la Fédération des très petites entreprises de France (FTPE). Elle est également membre du comité stratégique dédié à l'attractivité de la région Île-de-France auprès de sa Présidente, Valérie Pécresse.



Fervente représentante des intérêts des entreprises, Viviane Chaine-Ribeiro est aussi engagée pour la défense de la position des Femmes dans le milieu professionnel, et en particulier au sein du secteur technologique. Membre du Conseil de l'association "Women Equity for Growth" et Vice-Présidente de l'association "Women in Leadership", elle créé en 2011 la Commission des "Femmes du Numérique" au sein de Syntec Numérique. Elle préside de 2014 à 2018 la fédération Syntec, qui représente le Syntec Numérique, Syntec-Ingénierie, Syntec Etudes et Conseil, ainsi que les métiers de l'Événementiel et de la Formation professionnelle, devenant ainsi la première femme Présidente de cette fédération. Durant la même période, elle devient membre du Comité exécutif du Medef et intègre le bureau de l'organisation auprès de Pierre Gattaz en 2016.



Mme Chaine-Ribeiro est Officier de l'Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d'Honneur.