Claranova veut renforcer le dialogue avec les actionnaires

(Boursier.com) — Claranova informe ses actionnaires qu"ils sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire le lundi 4 septembre 2023 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie. L'avis de convocation comportant l'ordre du jour définitif et le texte des résolutions présentées à l'AG a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour, et est disponible sur le site internet de la Société. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l'avis de convocation.

Afin de mener à bien les projets futurs, la direction a décidé de renforcer le Conseil d'administration de nouvelles compétences pour accompagner au mieux ces derniers. À cet effet, il est proposé aux actionnaires la nomination de Mme Gabrielle Gauthey et de M. Craig Forman en tant qu'administrateurs indépendants. "Ils disposent tous les deux d'une solide expérience à l'international et de parcours très riches avec des expertises complémentaires en termes de marchés et de relations investisseurs. Aux côtés du management de Claranova et des filiales, ils contribueront au développement de la création de valeur pour le groupe et ses actionnaires", ajoute Claranova.

Le groupe indique qu'il va poursuivre ses développements avec pour priorité le retour à une croissance plus profitable pour chacune de ses activités et la création de valeur, tant pour le groupe que pour ses actionnaires. Le groupe consolide désormais 100% de l'activité d'Avanquest et la quasi-totalité de celle de PlanetArt. Les acquisitions de ces minoritaires sont désormais génératrices de plus de valeur pour la société.

Ces acquisitions de minoritaires ont cependant contraint le groupe à renforcer ses capitaux propres et réaliser une augmentation de capital. "La suspension de l'augmentation de capital initiale, induite par la plainte des anciens minoritaires canadiens, ne permettra pas au Groupe, comme cela était initialement prévu, de comptabiliser cette augmentation de capital sur l'exercice clos le 30 juin 2023, mais lui permettra de conforter ses relations avec ses investisseurs et partenaires financiers. Le Groupe déplore cet épisode judiciaire, qui aura certainement pesé sur le succès de cette opération alors même qu'elle offrait l'opportunité à tous les actionnaires actuels de souscrire prioritairement. Cette plainte sans fondement aucun, si ce n'est une fois de plus de nuire à la société et son image, a été fort justement sanctionnée de façon exemplaire, mais aura été préjudiciable pour tous les actionnaires de Claranova", précise le groupe.

Claranova réaffirme "qu'elle disposait, sans compter sur le produit de l'émission, d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois. Cela comprend notamment la capacité à honorer ses échéances de dette, dont l'EuroPP en juin 2024 et ses autres échéances de l'exercice".

Les engagements relatifs à l'Océane, émise en 2021 pour procéder au paiement des minoritaires canadiens, "seront tenus sur l'exercice". Un process de refinancement de cette dette est en cours afin d'alléger la charge de celle-ci sur les exercices suivants.

Au niveau des filiales, la publication d'un chiffre d'affaires annuel historique pour l'exercice clos le 30 juin 2023 de plus de 500 millions d'euros et d'une prévision de croissance du ROC normalisé entre 25 et 30%, "confirme le rétablissement des trois lignes métiers du Groupe et la capacité de Claranova à se projeter sur une nouvelle trajectoire axée sur la croissance rentable".

PlanetArt, après une croissance continue au niveau mondial pendant cinq ans, passant de 0 à près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, aura connu depuis deux ans une phase de stagnation "exclusivement due à deux phénomènes totalement exogènes à l'activité". Qu'il s'agisse des changements marketing d'Apple via l'App Tracking Transparency qui ont bouleversé les stratégies d'acquisition client ou la guerre en Ukraine qui a entrainé une forte inflation des coûts de transport, des matières premières et des salaires, ces changements auront impacté toute l'industrie du e-commerce, des géants du secteur comme Facebook ou Amazon, aux plus petites structures.

"Avec une masse critique de près de 400 millions d'euros et une différenciation très forte, que ce soit à travers ses produits ou son modèle économique, PlanetArt aura passé cette phase mieux que la plupart des acteurs du secteur, en continuant à prendre des parts de marché à ses concurrents et en faisant le choix de maintenir un équilibre entre chiffre d'affaires et profitabilité", se félicite Claranova.

"Après deux ans de travail acharné, les équipes ont désormais retrouvé leur capacité à acquérir de nouveaux clients à des coûts maitrisés, tout en continuant à étoffer son offre produits, à consolider son organisation et ses process pour en sortir encore plus forte", indique le groupe.

Les équipes travaillent aujourd'hui sur la montée en charge des acquisitions clients pour retrouver une dynamique de croissance plus forte, "mais toujours avec un focus sur la profitabilité".

Après une totale reconstruction d'Avanquest depuis 2019, le groupe "a aujourd'hui atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés pour cette activité". Tout d'abord, il a reconstruit une activité d'éditeurs de logiciels dans les trois secteurs qu'il avait identifiés comme étant les plus prometteurs : le PDF, la Photo et la Sécurité pour avoir aujourd'hui une gamme de produits uniques et différenciants autour de trois marques fortes que sont Soda pour le PDF, inPixio pour la Photo et Adaware pour la Sécurité. Il a ensuite basculé entièrement sur un modèle SaaS avec la quasi-totalité de ses produits vendus aujourd'hui par abonnement.

Il a fini cette année de réorganiser les activités d'Avanquest au niveau mondial en ligne avec sa stratégie et a finalisé la séparation des activités historiques qui n'avaient plus de raison d'être dans le cadre de l'Avanquest d'aujourd'hui.

Après ces cinq années de reconstruction, Avanquest est désormais "un éditeur B2C SaaS, leader mondial dans ses domaines d'activités, avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ses activités logiciels propriétaires, la capacité de délivrer une croissance pérenne de 20% et un Ebitda pour ces activités SaaS déjà supérieur à 25%".

Quant à l'activité de myDevices, "elle atteindra la rentabilité dès cette année fiscale, poursuivant sa croissance portée par des partenaires industriels de plus en plus nombreux comme T-Mobile, BASF, Sodexo, Aramark ou Engie", prévoit le groupe.

Claranova dispose donc "d'atouts tout à fait uniques aujourd'hui pour continuer son développement". "Certes le parcours boursier de la société a été chaotique malgré cette croissance dont peu d'entreprises peuvent se prévaloir. Après une croissance de 1000% en deux ans, la société a depuis systématiquement subi une baisse de sa valeur boursière malgré le développement de son chiffre d'affaires et de ses profits", déplore le groupe. "L'un des axes majeurs autour d'un Conseil d'administration et d'une gouvernance renouvelés, sera de se concentrer sur la concrétisation, pour la société et pour ses actionnaires, de cette création de valeur", insiste Claranova.

Au-delà du développement de la société, "cela se fera en renforçant le dialogue avec les actionnaires existants qui pour l'immense majorité sont là pour soutenir et aider l'entreprise à se développer et en continuant la recherche de partenaires financiers de référence". Le Conseil d'administration ainsi que le management "seront donc à disposition des actionnaires afin de répondre à toutes leurs questions lors de cette Assemblée Générale".