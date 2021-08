Claranova termine l'exercice 2020-2021 avec un chiffre d'affaires de 472 ME

Claranova termine l'exercice 2020-2021 avec un chiffre d'affaires de 472 ME









Crédit photo © MyDevices

(Boursier.com) — Claranova clôt l'exercice 2020-2021 (juillet 2020-juin 2021) avec un chiffre d'affaires de 472 ME, et confirme à nouveau sa capacité de croissance, avec 21% de hausse du chiffre d'affaires à taux constants, dont 14% en organique. Hors effet de change, le chiffre d'affaires, réalisé en grande majorité en dollars américains et livres britanniques, atteint 496 ME, sans impact sur les marges des activités. La croissance du Groupe est ainsi soutenue dans un contexte sanitaire qui est resté porteur sur ce dernier exercice pour les sociétés du secteur technologique.

Après un 4ème trimestre fiscal particulièrement dynamique sur l'exercice précèdent lors de la période de confinement strict, le Groupe a réussi à maintenir un chiffre d'affaires solide sur ce dernier trimestre (avril-juin 2021) de 98 ME, soit une hausse de 1% à taux de change constants.

Le Groupe a par ailleurs continué à privilégier la profitabilité de ses activités sur le second semestre. À l'image du premier semestre, cette croissance maîtrisée du chiffre d'affaires devrait en effet s'accompagner d'une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle, attendue en quasi-doublement sur l'ensemble de l'exercice. Cette évolution attendue du ROC normalisé intègre la conversion en subvention des aides octroyées par les autorités américaines au cours de l'exercice 2019-2020 dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP) à certaines des filiales américaines du Groupe, ces aides ayant été abandonnées en fin d'exercice par le gouvernement américain pour un montant total de près de 5 M$.

PlanetArt : nouvel exercice de forte croissance à +28% à taux de change constants et intégration réussie de Personal Creations

PlanetArt réalise un chiffre d'affaires annuel de 380 ME. Hors effet change et une fois la contribution des acquisitions de CafePress et de Personal Creations retraitée, la croissance organique de la division d'e-commerce personnalisé de Claranova reste solide à 18%. Personal Creations confirme par ailleurs sa montée en charge avec une croissance de plus de 20% à taux de change et périmètre constants.

Après un dernier trimestre 2019-2020 particulièrement porteur pour les activités d'e-commerce personnalisé du Groupe, PlanetArt maintient un niveau de chiffre d'affaires solide de 75 ME au cours du même trimestre 2020-2021, en légère progression de 1% à taux de change constants. Cette évolution mesurée s'explique par la forte hausse des activités sur le dernier trimestre de l'exercice précèdent consécutive à l'adoption des premières mesures de confinement strictes. Elle reflète également le focus de PlanetArt sur la profitabilité tout au long de l'exercice ainsi qu'un fléchissement généralisé de la consommation en ligne observée depuis le début de l'été suite à la levée progressive des mesures de confinement dans les principaux pays d'implantation de PlanetArt. Le Groupe anticipe un retour progressif à une croissance plus soutenue sur le premier semestre de l'exercice 2020-2021 à un rythme qui pourrait varier selon l'évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures de confinement potentielles.

Avanquest : chiffre d'affaires annuel stabilisé après un deuxième trimestre de croissance consécutif

Avanquest termine l'exercice 2020-2021 avec un chiffre d'affaires stable de 88 ME après deux derniers trimestres de croissance consécutifs. Cet exercice marque la finalisation de la transition du modèle économique vers un modèle de vente par abonnement (SaaS) qui constitue désormais 78% du chiffre d'affaires des trois principaux logiciels développés et distribués par Avanquest contre 70% en 2019-2020 et 50% en 2018-2019.

SodaPDF et inPixio, les marques de solutions de gestion documentaire PDF et de retouche photo d'Avanquest, continuent de tirer la croissance de la division avec des taux de progression à deux chiffres sur l'exercice. Les nouvelles innovations technologiques récemment déployées (solution de signature électronique signPDF, fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à la nouvelle version d'InPixio Photo Studio), devraient soutenir le niveau de croissance des solutions PDF et Photo d'Avanquest sur les prochains trimestres.

Ce nouvel exercice marque également la transformation de la stratégie d'acquisition clients des solutions de Sécurité d'Avanquest vendues sous la marque Adaware, désormais pleinement mutualisée et homogénéisée au sein du portefeuille de solutions SaaS d'Avanquest. Cette transformation, opérée en début d'exercice, a impacté la croissance du segment Sécurité d'Avanquest sur le premier semestre mais s'est avérée payante, les produits Adaware affichant également des taux de croissance à deux chiffres sur le dernier trimestre de l'exercice.

La très bonne performance du portefeuille de logiciels SaaS d'Avanquest reste également contrebalancée sur l'exercice par l'impact de la pandémie sur les activités historiques de distribution physique qui représentent désormais moins de 10% des activités de la division.

myDevices : chiffre d'affaires contenu sur l'exercice à 4 ME et renforcement du partenariat T-mobile

La contribution de myDevices, la division IoT de Claranova, au chiffre d'affaires du Groupe reste marginale et s'inscrit à 3,9 ME sur l'exercice 2020-2021, dont 0,8 ME sur le quatrième trimestre, contre respectivement 4,8 ME et 1,3 ME sur l'exercice précèdent. La baisse du chiffre d'affaires de 14% sur l'exercice et 31% sur le dernier trimestre reflète le ralentissement des déploiements lié à la situation sanitaire ainsi que l'intégration l'année passée de revenus non récurrents perçus dans le cadre de l'accord commercial signé avec l'opérateur de télécommunication américain Sprint. Retraité de cet effet non récurrent, le chiffre d'affaires de myDevices a progressé de 24% à taux de change constants sur l'exercice.

Ce partenariat commercial, initié avec Sprint et qui sera étendu sur le prochain exercice au groupe TMobile/Sprint récemment fusionné, devrait favoriser l'accélération du déploiement des solutions myDevices. Avec des forces de vente deux fois plus importantes, T-Mobile/Sprint offre des perspectives de croissance prometteuses pour la division. La normalisation de la situation sanitaire en cours devrait permettre d'accompagner la montée en charge de ce partenariat et du chiffre d'affaires de myDevices.

Agenda financier : rdv le 20 octobre 2021 avec les résultats annuels 2020-2021.