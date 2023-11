Claranova : solide activité au 1er trimestre

(Boursier.com) — Claranova réalise, sur le 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (juillet-septembre 2023), un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros, stable par rapport à l'an passé à taux de change et périmètre constants (-5% à taux réels).

En dépit d'un taux de change très défavorable sur la période, le chiffre d'affaires bénéficie de la progression continue des activités d'Avanquest (29 ME) et de myDevices (2 ME) qui affichent respectivement une croissance organique de +14% et +61%. Le chiffre d'affaires de PlanetArt s'établit à 60 ME, marqué également par un taux de change défavorable (-11% à taux réels).

"Sur ce 1er trimestre 2023-2024, nos activités ont délivré des performances solides en dépit de conditions de change moins favorables. Ainsi, Avanquest et myDevices dépassent leurs meilleurs niveaux et progressent significativement sur la période. Bien que le chiffre d'affaires de PlanetArt marque le pas sur le trimestre, en raison notamment des fluctuations défavorables des taux de change, notre volonté de donner la priorité à la rentabilité permet à l'EBITDA de la division de s'améliorer par rapport à l'an dernier", déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.