Claranova se redresse après les comptes

(Boursier.com) — Claranova prend 6,5% à 1,58 euro. Le groupe a publié pour l'année 2022-2023 un chiffre d'affaires historique de 507 ME (+7%) et une forte croissance du ROC normalisé à 33 ME (+27%), avec une "nette progression des résultats de toutes les activités" sur le S2. La capacité d'autofinancement s'affiche à 30 ME et la trésorerie à 67 ME. Le résultat opérationnel courant annuel s'établit à 25 ME, contre 19 ME un an plus tôt. La perte nette se situe à 11 millions d'euros, comme la perte nette part du groupe. Comme annoncé, le groupe va se concentrer sur l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle. "La bonne orientation des activités du groupe conjuguée au travail d'optimisation des coûts mené par les équipes permettent au groupe de viser une rentabilité opérationnelle de 10% sur l'exercice 2023-2024", prévoit Claranova. Après avoir franchi le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe prévoit d'atteindre les 700 millions de revenus au cours des prochaines années, selon les différentes hypothèses mentionnées dans l'amendement à l'URD du 15 juin et relatives à la capacité du groupe à financer des acquisitions déjà identifiées.

La trésorerie disponible non nantie s'élève à 67 millions d'euros et l'endettement financier (hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location) à 179 millions d'euros, contre respectivement 100 millions et 172 millions à fin juin 2022. La hausse de l'endettement financier intègre principalement la prise en compte d'un nouveau financement bancaire de 20 millions contracté par Claranova SE pour réaliser l'acquisition de pdfforge. L'endettement net ressort ainsi à 112 millions d'euros à fin juin 2023 contre 71 millions à fin juin 2022. Le groupe "mène actuellement des discussions pour réaménager sa dette OCEANE, souscrite en août 2021, qui comporte une clause de remboursement anticipé à la main de l'investisseur au 3ème anniversaire de l'émission". Au 30 juin 2023, les capitaux propres ressortent à -16 ME. Depuis la clôture de l'exercice, le groupe a réalisé une augmentation de capital d'un montant de 18,51 millions d'euros dont 15 millions d'euros par compensation de la créance Lafayette Investment Holdings. Ainsi, post-opération, les capitaux propres redeviennent positifs à 1,3 ME et l'endettement net s'établit à 97 ME.