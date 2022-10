Claranova : sanctionné après des résultats décevants

(Boursier.com) — Claranova chute de près de 10% à 2,48 euros au lendemain de la présentation de comptes annuels dégradés, marqués par une perte nette de 10 ME. Malgré une bonne résistance de la marge brute, les résultats de PlanetArt baissent en raison de la hausse des opex (+7 ME) pour moitié en lien avec la hausse des coûts d'acquisition clients, le solde en raison de la hausse des efforts R&D, explique Portzamparc. Le bas du compte de résultat souffre de la hausse du résultat financier, en partie récurrente (hausse des frais financiers à la suite du financement des acquisitions), en partie pour des raisons exceptionnelles et non cash, ajoute la maison de bourse, qui souligne également que suite aux différentes acquisitions, le bilan est désormais plus tendu avec des fonds propres réduits à 2 ME et une dette financière de 172 ME (71 ME en DFN).

L'objectif principal de Claranova reste que PlanetArt renoue au plus vite avec la croissance en continuant son travail de reconstruction des canaux d'acquisition clients ainsi que l'optimisation de ses coûts de revient, tout en renforçant la dynamique positive au sein de ses divisions Avanquest et myDevices afin que le Groupe retrouve une croissance durable et une rentabilité accrue.

En attendant, malgré une valorisation attractive, le titre continue de souffrir de l'absence de catalyseurs et des incertitudes sur PlanetArt, souligne Portzamparc. L'actualisation des données de marché (baisse des comparables et hausse du WACC) le conduit à abaisser son cours cible de 7 à 5,1 euros tout en restant à l''achat'. Le broker note par ailleurs que le management va racheter des titres "de façon significative" et recherche toujours un actionnaire de référence.

Invest Securities parle de résultats décevants. Seule bonne nouvelle, le management a annoncé son intention de se renforcer au capital pour profiter de la " très forte sous-évaluation ", sans toutefois en préciser les modalités et le quantum. Si la sous-évaluation s'est accrue depuis le début d'année avec une capitalisation boursière tombée à 125 ME après le recul du titre de -51% depuis le début d'année, la faible visibilité et la complexité du groupe en termes d'activités et de financement devraient continuer de peser à court terme.

Oddo BHF dégrade enfin le dossier à 'neutre' et réduit son objectif de 6 à 4 euros. Au-delà de ces résultats, qui ne sont pas de nature à rassurer le marché, l'analyste retient surtout qu'il faudra encore du temps à la société pour retrouver une

trajectoire de croissance rentable à même de séduire et restaurer la confiance de la communauté financière (équation économique à résoudre sur PlanetArt, levier à confirmer sur Avanquest, coûts fixes à amortir sur myDevices). La valorisation nous semble toujours "au tapis" d'un point de vue fondamental, mais les conditions de marché ne plaident pas en faveur d'une revalorisation rapide, d'autant plus que les options envisagées (spin-off d'une des divisions) semblent plus difficiles à activer à court-terme. S'il est mieux armé que ses pairs grâce à son profil diversifié, le titre pourrait donc pâtir d'un manque de momentum et de catalyseurs sur les prochains mois, ainsi que d'une structure financière plus lourde...