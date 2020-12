Claranova : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation, le jeudi 17 décembre à 15h à huis clos, au siège social de la société. Le nombre d'actions détenues par les 1.717 actionnaires représentés était de 9.993.850 actions, soit un taux de participation de 25,4%.

Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée à titre ordinaire et extraordinaire ont été adoptées, à l'exception de la 22e résolution pour laquelle le Conseil d'administration avait recommandé de voter contre.