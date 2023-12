Claranova : renforcement de la gouvernance

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Claranova (s'est tenue sur première convocation le 29 novembre à 15h, au Business Center Tour Egée, à Courbevoie, sous la présidence de Pierre Cesarini, Président-Directeur Général de Claranova.

Le nombre d'actions détenues par les 969 actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 21.146.918 actions, soit un taux de participation de 39,85%, pour 42,23% des droits de vote existants.

Lors de cette Assemblée générale les résolutions no1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 31, 33, 34, 35, 36 ainsi que les résolutions B, C, E, F et G ont été approuvées par les actionnaires. Les résolutions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 ainsi que les résolutions A, D, H et J, ont été rejetées.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration s'est réuni et a nommé Francis Meston en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de Claranova est désormais constitué de 8 administrateurs et d'un censeur : Mme Michele Anderson (Indépendante), M. Roger Bloxberg, M. Michael Dadoun, M. Craig Forman (Indépendant), Mme Gabrielle Gauthey (Indépendante), M. Marc Goldberg (Vice-Président), Mme Christine Hedouis (Indépendante), M. Francis Meston (Président - Indépendant) et M. Daniel Assouline, en qualité de censeur du Conseil d'Administration.