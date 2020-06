Claranova renforce sa direction et sa gouvernance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Engagé dans une nouvelle trajectoire de croissance, Claranova poursuit sa stratégie visant à faire du Groupe un acteur majeur de la technologie. Pour accompagner cette nouvelle étape, le Groupe renforce son équipe de management, et étoffe son Conseil d'Administration. Ces nouvelles expertises venant s'ajouter à celles des équipes existantes permettront d'accélérer les prochaines phases de développement , indique Claranova.

Claranova renforce ainsi sa direction... Sébastien Martin est promu Executive Vice-President pour se dédier pleinement aux projets de développement du Groupe. M. Martin se concentrera notamment sur les relations investisseurs avec pour objectif le renforcement de la visibilité du Groupe et la compréhension de son modèle de croissance. Jean-Yves Quentel devient Directeur Administratif et Financier du Groupe et pilotera désormais la stratégie financière de Claranova.

Trois nouveaux administrateurs rejoignent également le Conseil d'Administration : Mme Joanna Gordon, Francis Meston et Jérôme Bichut. Grâce à leur très bonne connaissance de la Technologie et de la finance, ces derniers apporteront une expertise complémentaire au groupe Claranova.

Ces trois nominations seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 29 juillet.