Claranova : rendez-vous à Courbevoie

(Boursier.com) — Les actionnaires de Claranova sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mercredi 30 novembre à 15h, au Business Center Tour Egée, à Courbevoie.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 24 octobre, et est disponible sur le site Internet de la société. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet, à la rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales, à compter du 9 novembre 2022.

Les actionnaires sont encouragés à voter par correspondance par voie postale ou par Internet, grâce à la plateforme de vote sécurisée, Votaccess. Les procédures de vote à distance sont simplifiées et pourront se faire directement en ligne à compter du 9 novembre.