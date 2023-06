Claranova recule après les annonces

(Boursier.com) — Claranova recule de 2,5% à 1,81 euro après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants (à titre irréductible uniquement) et d'une offre globale, d'un montant initialement prévu de 20 ME.

L'Offre pourra être portée à un montant maximum de 23 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'émission a pour objet principal de de renforcer les capitaux propres de la société et simplifier et d'optimiser la structure d'endettement.

La société envisage d'utiliser le produit net de l'émission perçu en espèces, en conjonction avec sa trésorerie disponible, au financement des échéances de remboursement des dettes de la Société dans les mois prochains et notamment au remboursement des ORNANE arrivant à échéance le 1er juillet 2023 pour un montant d'environ 29 millions d'euros.

La direction précise qu'elle dispose, hors produit de l'émission, d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois. Le produit net de l'émission permettra de renforcer sa situation de trésorerie pour mener à bien ses objectifs stratégiques.

Pour Portzamparc, le montant évoqué de l'appel au marché limite la dilution, mais ne donne pas les moyens au groupe de réaliser les opérations de croissance externe envisagées...