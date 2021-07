Claranova : PlanetArt fait l'acquisition de l'éditeur de livres personnalisés pour enfants I See Me!

(Boursier.com) — PlanetArt , la division d'e-commerce personnalisé de Claranova, annonce avoir finalisé l'acquisition de certains actifs d'I See Me! auprès du groupe McEvoy. Cette nouvelle opération témoigne de la volonté de renforcer le positionnement de PlanetArt sur le segment des produits personnalisés pour enfants.

Basée à Minneapolis aux États-Unis, I See Me! distribue plus de 60 livres et autres produits pour enfants, personnalisables à partir de son site web avec des informations telles que le nom, la date de naissance ou encore des options de teinte de peau et de coiffure afin que le personnage principal du livre ressemble à l'enfant à qui il est dédié. Le résultat est un produit personnalisé qui renforce à la fois l'apprentissage et la confiance des enfants, conformément à la mission d'I See Me! de donner le sourire à ses clients en s'attachant à ce que chacun d'entre eux se sente spécial à sa manière

"I See Me! est le meilleur éditeur dans sa catégorie", a déclaré Todd Helfstein, Président de PlanetArt. "Il existe un certain nombre d'entreprises dans le monde des livres personnalisés pour enfants, mais aucune offrant une telle qualité et une telle capacité d'innovation produit, raisons qui expliquent tout le succès d'I See Me!."

I See Me! a ainsi remporté plus d'une douzaine de prix, dont les prix Family Choice et Mom's Choice aux États-Unis. L'offre de livres personnalisés I See Me! comprend également un livre pour enfant publié dans la célèbre liste des bestsellers du New York Times.

Avec son portefeuille de marques web et mobile, incluant notamment Personal Creations, FreePrints, Simply to Impress et CafePress, PlanetArt a vu dans I See Me! des fonctionnalités technologiques uniques et un lien culturel évident.

Maia Haag, co-fondatrice et présidente de I See Me!, a déclaré : "Il s'agit d'une union parfaite. Outre les synergies évidentes et le partenariat de plusieurs années entre I See Me! et Personal Creations, nos missions s'alignent parfaitement. Les deux sociétés s'attachent aux émotions positives suscitées par des produits personnalisés et innovants."

I See Me! offre de nombreux autres produits personnalisés pour les enfants, y compris des livres à colorier, des puzzles, des jeux, des tableaux de croissance et des livres de bord pour les enfants et les nourrissons. PlanetArt prévoit d'importantes synergies, notamment la possibilité de tirer parti de son large catalogue de produits pour créer de nouveaux produits personnalisables destinés aux clients d'I See Me!

"I See Me! est un éditeur reconnu qui développe constamment des titres personnalisés innovants et immersifs. Les équipes d'I See Me! se sont par ailleurs avérés être d'excellents collaborateurs au sein du groupe McEvoy ", a indiqué Jack Jensen, président du groupe McEvoy. " Ils nous manqueront grandement. Le rapprochement avec PlanetArt offre à I See Me! et à ses équipes d'importants avantages, d'un point de vue technologique d'une part mais également en termes de potentiel de développement, aussi bien aux États-Unis qu'à l'international. PlanetArt offre des opportunités de croissance substantielles pour l'entreprise et sera un excellent partenaire. Nous sommes convaincus que l'avenir d'I See Me! est entre de très bonnes mains."

Les aspects financiers de l'accord ne sont pas divulgués.

Agenda financier : rendez-vous le 4 août 2021 avec le Chiffre d'affaires annuel 2020-2021.