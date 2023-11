Claranova : pas si clair ?

(Boursier.com) — Claranova recule de 7,6% à 1,40 euro ce jeudi, alors que le groupe a réalisé sur le 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (juillet-septembre 2023) un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros, stable par rapport à l'an passé à taux de change et périmètre constants (-5% à taux réels).

En dépit d'un taux de change très défavorable sur la période, le chiffre d'affaires bénéficie de la progression continue des activités d'Avanquest (29 ME) et de myDevices (2 ME) qui affichent respectivement une croissance organique de +14% et +61%. Le chiffre d'affaires de PlanetArt s'établit à 60 ME, marqué également par un taux de change défavorable (-11% à taux réels).

La stratégie est clairement axée sur la profitabilité de PlanetArt, de quoi intégrer des hypothèses de croissance plus prudentes sur cette branche et le groupe en général, souligne Portzamparc. Les estimations de ROC sont quasiment inchangées à 43 ME (+31%) grâce aux efforts sur les coûts. Une des priorités du groupe reste le refinancement des OCEANES fin août 2024... De quoi rester à l'achat sur le dossier.