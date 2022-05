Claranova : nouvelle étude publiée

(Boursier.com) — Claranova recule de 0,5% à 2,96 euros ce jeudi, malgré Kepler Cheuvreux qui a initié la couverture du dossier à l'achat avec un objectif de cours de 6 euros. L'étude intitulée "Get up and go" souligne un potentiel d'appréciation estimé à plus de 100% par rapport au cours actuel... "Dans la continuité de l'initiation du titre Claranova par Bryan Garnier & Co en décembre 2021, cette nouvelle initiation a pour objectif de renforcer la visibilité du titre Claranova auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et d'élargir la base d'investisseurs du Groupe" commente la direction. "Kepler Cheuvreux rejoint les bureaux d'étude Bryan Garnier & Co, Edison, ODDO BHF, Portzamparc et Invest Securities, avec un consensus de cours de 7,25 euros".

La note d'analyse de Kepler Cheuvreux est disponible sur le site Internet du Groupe dans la rubrique " Analystes " (version anglaise uniquement) : https://www.claranova.com/investisseurs/analystes/

Rappelons que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros sur le 3e trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 (janvier-mars 2022), soit une contraction de 5% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-14% en organique). Cette évolution reflète des contraintes toujours fortes sur les investissements marketing des activités PlanetArt au sein de l'écosystème iOS d'Apple, ainsi qu'un effet de base exigeant sur le 3e trimestre, avec 45% de croissance réalisée par la division sur le même trimestre de l'exercice précédent. La décroissance des activités PlanetArt reste en partie contrebalancée par la bonne dynamique des activités d'édition de logiciels Avanquest et de gestion de l'Internet des objets myDevices, en croissances respectives de 13% et 45% à taux de change réels.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi ainsi à 371 ME, en recul de 1% à taux réels et de -8% en organique. Pour Portzamparc, cette publication a été marquée par les difficultés de PlanetArt : "Le management table sur un retour à la croissance organique au T4... Nous revoyons en baisse nos attentes 2022 (CA 476 ME vs 486 ME précédemment, ROC 34 ME vs 35 ME précédemment) et notre TP de 9,1 à 7,5 euros" avait conclu l'analyste.