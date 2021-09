Claranova : nouvel avis

(Boursier.com) — Claranova recule de 0,5% à 7 euros ce vendredi, alors qu'Invest Securities a ajusté la mire sur le dossier de 11,5 à 10,7 euros en restant à l'achat'. Le groupe avait terminé l'exercice 2020-2021 (juillet 2020-juin 2021) sur un chiffre d'affaires de 472 ME, en confirmant à nouveau sa capacité de croissance, avec 21% de hausse du chiffre d'affaires à taux constants, dont 14% en organique... Hors effet de change, le chiffre d'affaires, réalisé en grande majorité en dollars américains et livres britanniques, a atteint 496 ME, sans impact sur les marges des activités. La croissance du Groupe est ainsi soutenue dans un contexte sanitaire qui est resté porteur sur ce dernier exercice pour les sociétés du secteur technologique.

Après un 4ème trimestre fiscal particulièrement dynamique sur l'exercice précèdent lors de la période de confinement strict, le Groupe a réussi à maintenir un chiffre d'affaires solide sur ce dernier trimestre (avril-juin 2021) de 98 ME, soit une hausse de 1% à taux de change constants.

Le groupe a par ailleurs continué à privilégier la profitabilité de ses activités sur le second semestre. À l'image du premier semestre, cette croissance maîtrisée du chiffre d'affaires devrait en effet s'accompagner d'une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle, attendue en quasi-doublement sur l'ensemble de l'exercice. Cette évolution attendue du ROC normalisé intègre la conversion en subvention des aides octroyées par les autorités américaines au cours de l'exercice 2019-2020 dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP) à certaines des filiales américaines du Groupe, ces aides ayant été abandonnées en fin d'exercice par le gouvernement américain pour un montant total de près de 5 M$.