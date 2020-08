Claranova : nomination de 3 nouveaux administrateurs au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue en présentiel le mercredi 29 juillet au Centre de Conférences Capital 8, 32 rue Monceau à Paris. Le nombre d'actions détenues par les 1 230 actionnaires présents ou représentés était de 10 102 502 actions représentant 12.146.164 voix, soit un taux de participation de 25,77% du capital en actions, et 29,35% du nombre total de voix.

L'ensemble des résolutions proposées à titre ordinaire et extraordinaire a été adopté à l'exception de la 5e résolution, concernant l'augmentation du capital réservée aux salariés, rejetée conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

Trois nouveaux administrateurs viennent renforcer le Conseil d'Administration de Claranova : Madame Joanna GORDON, Monsieur Francis MESTON et Monsieur Jérôme BICHUT. Forts d'une grande expérience dans la technologie et la finance, ils apportent une expertise complémentaire précieuse au groupe Claranova.

Mme Joanna GORDON est une spécialiste des enjeux de marketing stratégique avec une grande connaissance de la Tech et de son écosystème. Elle a notamment été Directrice de la Stratégie chez Salesforce et Directrice du Pôle Technologies de l'information au Forum Economique Mondial où elle a travaillé avec les dirigeants des plus grands groupes mondiaux.

Mme GORDON est fondatrice de Transform.AI, la première conférence européenne sur l'intelligence artificielle et dirige la société JG Consulting.

M. Francis MESTON a occupé des positions clés au sein de grands groupes technologiques internationaux auprès desquels il a développé une expertise particulière dans le domaine des télécommunications. Au sein du groupe ATOS (Société cotée sur le CAC40), il a occupé les responsabilités d'Exécutive Vice-Président et membre du comité exécutif, Directeur de la branche IMEA (India, Middle East, Africa) et Group Digital Transformation Officer. Il a également dirigé la division mondiale "intégration de systèmes et consulting".

Fort d'une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le secteur de la technologie, il a par ailleurs été Vice-Président chez AT Kearney et Gemini Consulting, puis Président de la société EDS France.

M. Jérôme BICHUT a été pendant près de 20 ans Managing Director chez PSP, l'un des plus grands fonds de pension canadien avec C$168 milliards d'investissements. M. BICHUT est un professionnel chevronné de l'investissement financier avec une expertise unique des marchés boursiers internationaux. Il a par ailleurs été notamment administrateur de Korian société cotée sur Euronext (2,8 Milliards d'euros de capitalisation boursière - SBF 120).

Il est aujourd'hui Président de la société canadienne Sélect Consultation, spécialisée dans le conseil stratégique et le conseil en gestion d'actifs.

Pierre Cesarini, PDG de Claranova, a déclaré à l'issue de l'Assemblée Générale : "Je remercie vivement nos actionnaires pour leur mobilisation et leur confiance. Je suis fier d'accueillir les trois nouveaux membres du conseil d'administration, leurs expertises au niveau mondial dans les domaines de la technologie, des marchés boursiers ou du marketing stratégique seront de précieux atouts dans le développement du Groupe dans les années à venir."

