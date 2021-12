Claranova : Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Claranova annonce avoir confié à Kepler Cheuvreux, à compter de ce jour et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris.

Ce contrat de liquidité s'inscrit dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 1er décembre 2021 et mis en oeuvre par décision du Président-Directeur Général en date du 9 décembre 2021, sur délégation du Conseil d'administration.

Ce contrat a pour objet l'animation, par Kepler Cheuvreux, des titres de capital Claranova admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0013426004 - CLA.

Ce contrat est conforme au cadre juridique et règlementaire en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) no2017/567, des articles L. 225-206 et suivants du Code de commerce et de la décision AMF no 2021-01 du 22 juin 2021, portant renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Les moyens affectés au compte de liquidité pour sa mise en oeuvre sont :

-actions auto-détenues : 204.081, soit 0,44% du capital ;

-espèces : 1.000.000 euros.

L'exécution du contrat de liquidité pourra être suspendue :

-dans les cas prévus à l'article 5 de la décision AMF no 2021-01 du 22 juin 2021 ;

-en cas de cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ; et

-à tout moment à la demande de Claranova, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Claranova à tout moment et sans préavis, ou par Kepler Cheuvreux à tout moment avec un préavis d'un mois.