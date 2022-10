Claranova : légère hausse après l'acquisition de Scanner App

(Boursier.com) — Claranova pointe en légère hausse (0,7% à 2,8 euros) au lendemain de l'annonce de l'acquisition, via la division Avanquest, des actifs de Scanner App, société américaine spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Bryan Garnier réitère son conseil 'achat' sur le titre à la suite de cette information. Cette opération de croissance externe offre des opportunités de synergies sur la famille de produits PDF existante d'Avanquest et devrait permettre d'accélérer sa croissance en fournissant des solutions PDF natives pour les utilisateurs mobiles, avec la stratégie de devenir la plus grande, la plus complète et la meilleure alternative aux solutions Adobe PDF. L'acquisition de Scanner App, qui est dès aujourd'hui rentable, a été intégralement financée par les fonds propres de la société. Le montant du deal n'a pas été communiqué.