Claranova : le titre chute après les annonces

(Boursier.com) — Claranova chute de 6% à 2,4 euros au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 218 millions d'euros, en amélioration de 13% à taux réels par rapport et de 2% à périmètre et taux constants.

"Nous avons profité de la période charnière de fin d'année, pour intensifier nos investissements marketing afin de consolider la base clients de nos divisions phares, Avanquest et PlanetArt. Ces investissements porteurs de croissance future pèseront temporairement sur les résultats du semestre, mais permettront d'accentuer nos profits au second semestre et d'améliorer la rentabilité du Groupe. Dans un contexte mondial fortement inflationniste, où les coûts d'acquisitions clients continuent à peser sur toutes les sociétés de technologies, nous restons confiants sur notre capacité à maintenir un bon niveau d'activité, à travers nos efforts de transformations entamés il y a plus d'un an, et de pouvoir enregistrer une progression de notre rentabilité sur l'ensemble de l'exercice", a déclaré Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

Portzamparc parle d'un trimestre encourageant, tiré par les effets devises, par une meilleure performance qu'anticipé de PlanetArt, et plus marginalement par les intégrations de PDF Forge et Scanner App (chez Avanquest). Le cabinet d'études évoque néanmoins une déception côté Avanquest dont le T2 confirme le ralentissement de ces derniers trimestres. Le management table sur les synergies avec PDF Forge et le dynamisme des trois principales lignes de produits (sécurité, PDF, photos) pour renouer avec la croissance organique au second semestre. Par ailleurs, en fin de période, le groupe a décidé d'intensifier ses investissements marketing chez PlanetArt comme chez Avanquest pour soutenir la croissance sur la seconde partie d'année et au-delà. À court terme, ces efforts pèseront sur les résultats semestriels, qui se confronteront de plus à un effet de base exigeant... A l''achat' sur l'action, Portzamparc relève son cours cible de 5,1 à 5,6 euros.

Pour Oddo BHF, ce point d'activité n'est pas encore de nature à recréer de l'effet momentum sur le titre mais a le mérite de rassurer sur un trimestre toujours déterminant pour Claranova (faible T2 sur Avanquest mais trajectoire encourageante sur PlanetArt). Le courtier considère toutefois qu'il faudra encore du temps à la société pour retrouver une trajectoire de croissance rentable durable à même de séduire et restaurer la confiance de la communauté financière (équation économique à confirmer sur PlanetArt, dynamique à revitaliser sur Avanquest, décollage à matérialiser sur myDevices sans cash burn). Par ailleurs, la situation bilancielle et la fronde des minoritaires vis-à-vis de la gouvernance lors de la dernière AG créent, selon l'analyste, un surcroit d'anxiété. Ainsi, malgré une valorisation fondamentale encore "au tapis", le broker maintient son avis 'neutre' avec un objectif ajusté de 4 à 3,5 euros.