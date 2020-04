Claranova : le titre accélère

Claranova : le titre accélère









Crédit photo © MyDevices

(Boursier.com) — Dans cette période de confinement, Claranova a constaté une forte hausse de l'utilisation de ses applications FreePrints, qui permettent d'imprimer des photos, des albums, des tiles ou des cartes personnalisées directement depuis un smartphone. Ce sont plus de 350.000 nouveaux utilisateurs qui auront téléchargé une application FreePrints pendant ce premier mois de confinement du 15 mars au 15 avril... Le titre en profite pour grimper de 11% ce mardi à 4,60 euros.

"La période est propice à ce genre d'activité, ce qui étend la base clients (? 50 millions de téléchargement) susceptibles

de réaliser des commandes dans la durée" commente Portzamparc qui souligne que l'impact du Covid-19 sur Claranova devrait rester limité. De quoi viser un cours de 8,71 euros en restant à l'achat.

FreePrints Cards a été classé dans le 'top 5' des applications le plus téléchargées sur les App Store du Royaume-Uni (juste derrière Zoom) et se positionne régulièrement dans les premières places de la catégorie des applications photos et vidéos (devant des applications comme YouTube, Snapchat ou Instagram).