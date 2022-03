Claranova : Le ROC normalisé du groupe s'élève à 23 ME

(Boursier.com) — Claranova a terminé le premier semestre 2021-2022 (juillet-décembre 2021) sur un chiffre d'affaires de 281 ME, en hausse de 1% à taux de change réels et en repli de -2% à taux constants (-6% en organique).

Dans un contexte inédit et exigeant, Claranova conserve son niveau de profit opérationnel sur le premier semestre 2021-2022. Le ROC normalisé du Groupe s'élève à 23 ME sur la période, soit un niveau identique au premier semestre de l'exercice 2020-2021, lui-même déjà en doublement. La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 8,2%, contre 8,3% sur le premier semestre 2020-2021.

Avec 152 ME de trésorerie disponible et un endettement financier porté à 150 ME, le groupe conserve un endettement net de -2 ME à fin décembre 2021, après prise en compte de l'émission d'OCEANES et de l'opération de rachat des intérêts minoritaires de la division Avanquest réalisées respectivement en août et en novembre 2021.

Claranova continue d'anticiper une reprise progressive de la croissance de PlanetArt au cours des prochains trimestres, après une phase de restructuration des canaux d'acquisition client depuis l'introduction de la version iOS 14.5 d'Apple et la poursuite de la dynamique d'Avanquest. Cependant, la croissance réduite de la division d'e-commerce personnalisé observée sur la période devrait retarder l'atteinte des objectifs de moyen terme du Groupe. Claranova prévoit désormais d'atteindre le seuil de 700 MEUR de chiffre d'affaires à l'issue de l'exercice fiscal 2023-2024.

Le groupe maintient néanmoins son objectif de profitabilité opérationnelle de plus de 10% pour l'exercice fiscal 2022-2023.

Situation financière, conditions d'emprunt et structure de financement

La situation financière de Claranova reste donc saine avec une trésorerie de 152 ME et un endettement financier (hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location) de 150 ME contre respectivement 90 ME et 65 ME à fin juin 2021.

La hausse de l'endettement financier du Groupe intègre la prise en compte de l'émission d'obligations convertibles (OCEANES) pour un montant de 50 ME, de l'émission de titres de créance pour 24 ME dans le cadre de l'acquisition des intérêts minoritaires de la division Avanquest, et d'un nouveau financement bancaire de 11 M$ contracté par la division PlanetArt pour l'acquisition de certains actifs d'I See Me!

L'endettement net du Groupe ressort ainsi à -2 ME à fin décembre 2021 contre un endettement net de -25 ME au 30 juin 2021.

Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Chahram Becharat de ses fonctions d'administrateur de la Société et, en conséquence, de ses fonctions de membre du Comité des nominations et des rémunérations. Le Conseil tient à remercier Monsieur Becharat pour sa participation constructive aux travaux du Conseil et du Comité au cours de son mandat.