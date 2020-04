Claranova : le RN ajusté ressort à 4,3 millions d'euros

(Boursier.com) — La profitabilité nette des activités de Claranova a atteint un niveau comparable à celui du premier semestre de l'exercice précédent avec un Résultat Net de 1,5 million d'euros. Hors impact IFRS 16 de la comptabilisation des contrats de location et des éléments non opérationnels et non récurrents, le Résultat Net ajusté ressort à 4,3 millions d'euros, contre 6,6 millions d'euros au premier semestre 2018-2019.

L'épidémie de Covid-19 apparue en Chine en décembre 2019 a entraîné un ralentissement majeur de l'économie mondiale. A date, le pôle Mobile et le pôle Software, qui représentent plus de 98% du chiffre d'affaires de Claranova, ne constatent pas d'impact sur leurs activités. Étant essentiellement des activités en ligne, elles ne sont pas exposées aux limitations de déplacement de leurs clients. En cette période de crise mondiale, le principal enjeu du Groupe est de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, tout en garantissant la continuité de la distribution de ses produits.

C'est pourquoi la direction a très rapidement privilégié le télétravail systématique en mettant à disposition de chacun les outils collaboratifs permettant de travailler à distance dans les meilleures conditions tout en maintenant la cohésion des équipes.

Même si les impacts sont à ce stade difficilement quantifiables, les facteurs de risques principaux de cette épidémie ont été identifiés

Sans être matérialisés à ce jour, ils concernent :

- Le ralentissement de la production de produits photos gérée par les sous-traitants en Europe et aux États-Unis ;

- La perturbation, des livraisons en particulier pour la division Mobile ;

- La modification des comportements d'achat.

À date, l'impact de cette épidémie sur les activités du Groupe reste assez mesuré :

- Impression Mobile : aucun impact identifié à ce stade ;

- Personal Creations : décision sanitaire de fermer l'usine dans l'Illinois (États-Unis) pendant quelques semaines afin d'assurer la sécurité des collaborateurs (Cette fermeture s'effectue en période creuse d'activité donc l'impact devrait pour l'instant rester mesuré sachant que les ventes ne sont pas arrêtées, seules les livraisons sont différées) ;

- Software : fermeture de magasins spécialisés où sont commercialisés quelques produits du pôle en France et en Allemagne, avec un impact relativement faible au niveau Groupe. L'activité online (majoritaire) semble se maintenir ;

- IoT : ralentissement de la vente de solutions dans les hôtels et les hôpitaux pour l'instant. Cette activité restant marginale au regard du chiffre d'affaires du Groupe, les impacts devraient être relativement faibles.

Aujourd'hui et compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation, il est encore trop tôt pour déterminer et évaluer l'ensemble des impacts sur les résultats du Groupe sur l'année 2020.