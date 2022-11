Claranova : le chiffre d'affaires progresse de 10% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Claranova annonce son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires sur le 1er trimestre de l'exercice 2022-2023 (juillet - septembre 2022) de 96 millions d'euros, en progression de +10% à taux réels par rapport à l'an passé. Toutes les activités du Groupe contribuent à l'amélioration du chiffre d'affaires.

"Sur ce 1er trimestre 2022-2023, Claranova confirme la bonne orientation de ses activités avec un chiffre d'affaires trimestriel proche des 100 ME en croissance de 10%. Les nouveaux canaux d'acquisition clients mis en place par les équipes de PlanetArt délivrent des premiers résultats prometteurs. La croissance est impulsée par la division Avanquest qui poursuit sa montée en puissance, portée par le modèle vertueux du Saas et les premières contributions de PDFforge. De même, la commercialisation et le déploiement des solutions IoT de myDevices continuent de progresser. Dans ce contexte économique inflationniste, notre Groupe reste vigilant et poursuit son travail de fond pour que cette tendance positive puisse se confirmer sur la fin de l'année, période clé pour Claranova", déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.