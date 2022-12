Claranova : La société a pris acte d'une tentative de prise de contrôle hostile

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation mercredi 30 novembre 2022 à 15 heures, au Business Center Tour Egée à Courbevoie, sous la présidence de Monsieur Pierre Cesarini, Président-directeur général de Claranova.

Le nombre d'actions détenues par les 1.261 actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 13.783.557 actions, soit un taux de participation de 33,25%, pour 36,40% des droits de vote existants. La Société précise qu'en vertu de l'article 10 des statuts de la Société (et des articles L.223-7 et L.233-14 du Code de Commerce ainsi que 223-11 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers), une partie des actions détenues par Monsieur Pierre Cesarini et par le consortium canadien Daniel Assouline / Michael Dadoun, font l'objet d'une privation temporaire des droits de vote à la suite de déclarations de franchissement de seuil individuels et de concert réalisées hors délai.

Lors de cette Assemblée Générale les résolutions no1,2,3,5,6,10,14,17,18,19, 20, 21 et 33 ont été approuvées par les actionnaires et les résolutions no4,7,8,11,12,13,15,16 ainsi que les résolutions no22 à 30 et 32 ont été rejetées, les résolutions 9, 27, 31 ayant été annulées car sans objet du fait des résolutions rejetées.

Sur proposition de l'association Adanova, une nouvelle résolution ne figurant pas à l'ordre du jour a été proposée au vote des actionnaires au cours de l'Assemblée Générale pour la "Révocation de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration" et a été rejetée à plus de 73% par les actionnaires.

La société a pris acte de cette tentative de prise de contrôle hostile préparée par l'association Adanova et Messieurs Michael Dadoun et Daniel Assouline, actionnaires canadiens auprès desquels le groupe Claranova a acquis les sociétés Adaware, Upclick et Lulu software, en contrepartie d'un montant total de 98,3 MEUR en numéraire et d'actions Claranova représentant 8,91% du capital actuel.

Messieurs Roger Bloxberg, Todd Helfstein, Eric Gareau et Kevin Bromber, managers des divisions PlanetArt, Avanquest et myDevices, renouvellent leur totale confiance vis-à-vis du management de Claranova qui étudie les meilleures solutions pour stabiliser l'actionnariat de la société autour de ce dernier afin de poursuivre la croissance de la société.

Agenda financier

8 février 2023 : chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023.