Claranova : la direction tente de rassurer après la chute du titre

(Boursier.com) — Le management de Claranova réagit. Après la sanction infligée au titre hier (-9%), dans le sillage de la présentation de comptes annuels dégradés, le Groupe réaffirme ses objectifs de 700 ME de chiffre d'affaires et de plus de 10% de profitabilité opérationnelle, désormais alignés sur le même horizon de 2023-24, et confirme ainsi sa confiance dans ses perspectives de développement autour de ses trois activités à très fort potentiel.

"Après 6 années consécutives de croissance avec un chiffre d'affaires quasiment multiplié par 5 et un ROC normalisé(2)qui sera passé de -16 ME à +33 ME, Claranova a vu pour la première fois un léger fléchissement de sa profitabilité à 26 ME avec cependant, un chiffre d'affaires à son plus haut historique (474 ME) et surtout en conservant des fondamentaux extrêmement solides malgré le contexte tout à fait inédit de cette dernière année exceptionnelle marquée à la fois par le Covid, la guerre en Ukraine et les changements marketing d'Apple ayant engendrés une grande fébrilité des marchés.

Avanquest est aujourd'hui un acteur majeur du Logiciel SaaS avec des perspectives de croissance organique et externe très prometteuses quant au développement durable de ses revenus et profits. De même, le marché de PlanetArt reste extrêmement porteur avec un positionnement concurrentiel toujours aussi fort avec comme principal enjeu l'adaptation de ses canaux marketing d'acquisition clients. C'est pour toutes ces raisons que le management a annoncé son intention de se renforcer au capital, exprimant ainsi sa totale confiance dans le potentiel de l'entreprise", souligne la direction.