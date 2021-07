Claranova intègre le 'top 5' des 100 plus importants éditeurs de logiciel français

Crédit photo © MyDevices

(Boursier.com) — Après son entrée dans le top 10 en 2019, Claranova confirme son statut de leader technologique en se positionnant 5ème de cette dernière édition du classement Truffle 100 des plus importants éditeurs de logiciels en France. Avec deux positions gagnées cette année, Claranova réalise ainsi la plus forte progression au sein du top 10 des plus importants acteurs du secteur.

Créé par la société de Private Equity Truffle Capital et le cabinet d'études Teknowlogy, le Truffle 100 est l'indicateur de référence dans l'industrie de l'édition de logiciel en France. Il met en avant la vitalité, la création de valeur et d'emplois ainsi que la capacité d'innovation des acteurs du secteur.

Avec 409 ME de chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2019-2020 contre 262 ME l'année précédente, Claranova se rapproche des grands acteurs historiques de ce domaine, tels que Cegid, Murex, Sopra Steria, et Dassault Système, et démontre ainsi le fort potentiel de développement de ses activités, en grande partie lancées il y a 5 ans seulement.

Claranova se distingue par ailleurs dans ce classement comme la seule société du top 100 dont les activités commerciales s'orientent principalement vers des clients B2C. Avec des dizaines de millions de clients répartis dans plus de 15 pays (95% du chiffre d'affaires réalisé hors de France), et une forte diversification de ses activités, le développement de Claranova repose sur une approche globale du monde technologique, facteur de résilience dans un secteur en constante transformation.

Alors que le marché du logiciel français a enregistré sur l'année 2020 une croissance de 4,3% (avec un tiers des entreprises du top 100 affichant un chiffre d'affaires en baisse), Claranova a réalisé pour sa part une croissance de 56% dont 22% à périmètre constant sur l'exercice 2019-2020. Une performance renouvelée sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020-2021, avec 373 ME de chiffre d'affaires (+28%), et qui devrait se poursuivre sur les exercices à venir, Claranova ayant pour objectif d'atteindre 700 MEUR de chiffre d'affaires à l'horizon 2023 pour une marge opérationnelle de plus de 10%.

Pour découvrir l'intégralité du classement Truffle 100 édition 2021 : https://www.truffle100.fr/2021.html