Claranova : InPixio lance son offre de service en ligne

(Boursier.com) — Claranova annonce qu'InPixio, la marque de logiciels photo d'Avanquest, lance son offre de service en ligne. Cette offre permet à chacun de détourer gratuitement une image en effectuant simplement un glisser-déposer de ses photos, de supprimer des objets indésirables ou même de changer complètement l'arrière-plan d'une photo en quelques secondes.

Parallèlement à ces services en ligne, InPixio vient également de lancer une nouvelle application mobile : InPixio Photo Studio AI. Elle offre la possibilité de modifier les photos grâce à de puissants algorithmes d'IA, mais aussi de redimensionner facilement des images pour les partager sur les réseaux sociaux. InPixio Photo Studio AI dispose aussi de fonctionnalités pour l'édition en lot, afin de répondre aux besoins des commerçants en ligne et des influenceurs qui doivent retraiter plusieurs photos à la fois. De plus, plusieurs nouveaux arrière-plans et filtres sont disponibles pour permettre de retoucher ses photos de manière professionnelle et simple, sans aucune expertise technique.

Cette application est disponible en version d'essai et par abonnement via l'App Store d'Apple, et une solution pour Android est en cours de développement.

De plus, InPixio renforce son offre avec des fonctionnalités professionnelles qui aideront les plateformes de commerce électronique à améliorer leurs ventes en ligne et les entreprises dans le domaine du marketing à mettre en valeur leurs produits et leurs offres commerciales.