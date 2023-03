Claranova : Forte amélioration de la rentabilité prévue sur l'exercice

(Boursier.com) — Claranova a clôturé son 1er semestre 2022-2023 (juillet 2022 à décembre 2022) avec un chiffre d'affaires de 315 ME, en hausse de 12% à taux de change réels. Cette progression est portée par l'ensemble des activités qui affichent toutes une croissance à deux chiffres.

Comme annoncé, les investissements marketing réalisés au cours de la période des fêtes de fin d'année pour accompagner la croissance du 2nd semestre et l'augmentation des coûts de revient, pèsent temporairement sur les résultats du semestre. Le ROC normalisé reste cependant d'un bon niveau et s'établit à 17 ME au 31 décembre 2022 contre 22 ME l'an passé. Le Résultat net s'inscrit à -4,55 ME après un résultat financier de -12 ME.

Par ailleurs, la situation financière du Groupe demeure solide avec une trésorerie disponible de 121 ME soutenue par une capacité d'autofinancement très robuste de 15 ME et des flux d'exploitation, de très bon niveau à 48 ME suite à la période des fêtes. L'endettement financier s'élève à 186 ME, consécutivement à l'emprunt réalisé pour l'acquisition de pdfforge, ce qui porte l'endettement net (hors IFRS16) à 65 ME fin décembre 2022.

Sur la 2nde partie de l'exercice, le Groupe va pleinement bénéficier des investissements marketing réalisés qui engendreront dès les prochains mois une croissance de l'activité et une nette amélioration des marges.

Confiant dans ses capacités à renouer avec une marge normative, Claranova anticipe sur l'exercice 2022-2023 une croissance de 10% de son chiffre d'affaires et un ROC normalisé en progression de 25 à 30%.

Dans ce contexte, le Groupe confirme son objectif de 700 ME de revenus et 10% de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2023-2024, qui sera porté par sa capacité à financer des acquisitions déjà identifiées et en cours de négociations.

PlanetArt : retour à la croissance et amélioration de la rentabilité prévue dès le second semestre

Sur ce 1er semestre de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires de la division d'e-commerce d'objets personnalisés, PlanetArt, confirme son retour à la croissance à 255 millions d'euros, en progression de 12% à taux réels.

Cette progression valide la nouvelle stratégie d'acquisition client menée par les équipes de PlanetArt dans un secteur où les contraintes marketing liées au déploiement par Apple de l'ATT (App Tracking Transparency), pèsent toujours.

En effet, les canaux marketing alternatifs initiés il y a plusieurs mois (TikTok, Instagram, YouTube etc.) par les équipes de PlanetArt portent leurs effets positifs et confortent le Groupe dans sa capacité à renouer avec la croissance. Cette réorientation et diversification des investissements marketing de la division ont permis de répondre aux problématiques posées par l'ATT avec des coûts d'acquisition client désormais contenus, notamment sur la partie mobile.

Le ROC normalisé s'établit à 13 millions d'euros sur le 1er semestre 2022-2023 et illustre également la pression importante sur les prix (matières premières, transport) et le contexte inflationniste aux Etats-Unis qui pèsent sur les coûts fixes de la division.

Cependant, l'ensemble de ces actions devrait permettre à la division de renouer avec une croissance durable de son chiffre d'affaires. De même, la stabilisation des coûts d'acquisition client associée au renforcement des investissements marketing réalisés sur ce 1er semestre vont permettre d'atténuer la saisonnalité de l'activité et d'améliorer significativement la rentabilité de la division dès le 2nd semestre 2022/2023.

Avanquest : un chiffre d'affaires de 57 ME dont 62% de récurrent

Avanquest totalise sur ce 1er semestre 2022-2023, 57 millions d'euros de chiffre d'affaires et enregistre une hausse de 13% à taux réels sur la période. Cette progression du chiffre d'affaires bénéficie de l'intégration des récentes acquisitions (pdfforge et Scanner App) et de la bonne orientation des activités d'édition de logiciels propriétaires (Sécurité, PDF et Photo).

En effet, la division continue de tirer les bénéfices de la transformation de son business model vers la vente de logiciels par abonnement (SaaS). La mécanique de renouvellements des abonnements permet aujourd'hui d'alimenter aussi bien la croissance que la profitabilité des activités d'édition de logiciels.

Sur la période, la division a mené des investissements marketing soutenus afin d'accompagner la croissance sur le 2nd semestre. Ainsi, le ROC normalisé s'établit à 6 ME mais comme pour PlanetArt, si ce ROC est en baisse par rapport à l'année dernière, c'est pour développer la croissance et la profitabilité du 2nd semestre (et des années suivantes). Cela permet à la division d'anticiper, elle aussi, une croissance de la rentabilité pour l'ensemble de l'exercice. La part récurrente de chiffre d'affaires atteint désormais les 62% et offre ainsi une forte visibilité sur la croissance et les marges futures de ces activités.

myDevices : Progression continue des revenus récurrents

myDevices réalise sur ces 6 premiers mois de l'exercice, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, soit une hausse de 27% à taux de change réels comparé à la même période l'an passé.

Cette croissance est notamment alimentée par la hausse des revenus d'abonnement. À fin décembre 2022, l'ARR (Annual Recurring Revenue) s'établit à 2,6 millions d'euros soit une hausse de 36 % par rapport au niveau de fin décembre 2021, à taux de change réels.

Cette croissance provient du renforcement de son réseau de distribution qui compte désormais 190 partenaires contre 143 l'an passé ainsi que les déploiements qui s'accélèrent chez les grands comptes tels que Sodexo, T-Mobile, Engie et d'autres grands groupes internationaux dans les domaines de l'hôtellerie, de la santé, de l'industrie, etc.

myDevices a réussi à maintenir un ROC normalisé stable par rapport à l'exercice précédent à - 1,6 million d'euros.

Source et montant des flux de trésorerie du Groupe

Claranova clôture le premier semestre 2022-2023 avec une trésorerie de 121,2 millions d'euros, soit une augmentation de 20,9 millions d'euros par rapport au 30 juin 2022. Cette hausse est soutenue par une génération de trésorerie opérationnelle de 48 millions d'euros, dont 15 millions d'euros de capacité d'autofinancement et 37 millions d'euros de variation de besoin en fonds de roulement par rapport à son niveau du 30 juin 2022.

Cette variation positive du besoin en fonds de roulement témoigne d'une part, de la saisonnalité des activités PlanetArt, qui connaissent une forte demande lors des fêtes de fin d'année et entrainent un pic de trésorerie non normatif à fin décembre, et d'autre part, du modèle d'affaires spécifique des activités de distribution BtoC du Groupe qui évoluent naturellement à BFR négatif.

Le flux de trésorerie net lié à l'investissement s'établit à 25 millions d'euros à fin décembre 2022. Ce dernier intègre l'incidence des acquisitions de pdfforge et Scanner App.

Le flux de trésorerie net lié au financement s'élève pour sa part à 2,8 millions d'euros à fin décembre 2022.

Situation financière, conditions d'emprunt et structure de financement

La situation financière de Claranova reste saine avec une trésorerie disponible non nantie de 121,2 millions d'euros et un endettement financier (hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location) de 186 millions d'euros contre respectivement 100,3 millions d'euros et 171,5 millions d'euros à fin juin 2022.

La hausse de l'endettement financier du Groupe intègre principalement la prise en compte d'un nouveau financement bancaire de 20 millions d'euros contracté par Claranova SE pour soutenir l'acquisition de pdfforge.

L'endettement net du Groupe ressort ainsi à 64,8 millions d'euros à fin décembre 2022 contre un endettement net de 71,2 millions d'euros au 30 juin 2022.

"Sur ce premier semestre 2022-2023, notre Groupe a su retrouver le chemin de la croissance et réaliser un chiffre d'affaires historique en dépit d'un contexte qui reste défavorable pour l'ensemble du secteur en raison de la pression sur le prix des matières premières, de la hausse des coûts de transport et du contexte inflationniste, notamment aux Etats-Unis. Ce chiffre d'affaires record a été porté par la reconstruction de nos canaux marketing d'acquisition client pour PlanetArt et la dynamique du modèle SaaS qui continue à se développer pour Avanquest.

Sur la période, nous avons maintenu un bon niveau de profitabilité qui reflète notamment les investissements marketing que nous avons décidé de réaliser sur le semestre afin d'atténuer la saisonnalité de nos activités et nous assurer un second semestre plus profitable.

Cela nous permet d'anticiper sur l'exercice 2022-2023 une croissance de notre chiffre d'affaires de 10% et une amélioration de notre ROC normalisé comprise entre 25% et 30%. Sur la base de cette dynamique retrouvée, nos perspectives pour les années à venir restent très solides pour le développement de l'ensemble du Groupe" a déclaré Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

Agenda financier : 10 mai 2023 avec le Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022/2023.